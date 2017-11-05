Англия

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли попал в список трансферных целей мадридского клуба.

Деле Алли забивает свой второй гол в ворота Реала, Getty Images

Деле Алли забивает свой второй гол в ворота Реала, Getty Images

Слухи об интересе к Алли со стороны "королевского клуба" ходили еще в конце прошлого сезона, однако после очной встречи с Тоттенхэмом Реал всерьез решил приобрести игрока.

Как сообщает Sky Sports, руководство Мадрида осталось под впечатлением от игры 21-летнего хавбека в лондонском поединке между "шопрами" и Реалом (3:1), в котором Деле отметился дублем в воротах "бланкос".

По информации источника, Алли стал одной из главных трансферных целей "королевского клуба" на следующее лето.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм может потребовать за Деле более 100 млн фунтов.

В нынешнем сезоне на счету Алли 3 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах АПЛ.