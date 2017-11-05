Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо в свойственной для себя манере напомнил всем, почему он является одним из лучших специалистов мира.

Португальский наставник считает, что футбольная общественность не оценивает по заслугам его достижения в данном виде спорта.

В своем неповторимом стиле Жозе решил напомнить всем о собственных титулах.

"Возможно, 25 трофеев — это тот рубеж, который тренер обязан перешагнуть, чтобы считаться успешным", — сказал Моуриньо.

"Некоторым необходимо выиграть четыре трофея, чтобы считаться топ-тренером, кому-то 12, 15 или 24".

"У меня их 25, и мне нужно выиграть еще один трофей. Возможно, когда я выиграю 26 титулов, я получу признание", — подытожил португалец.

Ранее Жозе Моурниьо рассказал, что он не любит "ныть" из-за травм своих игроков.