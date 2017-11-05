Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата поддержал своего одноклубника Ромелу Лукаку.

24-летний бельгиец ярко начал сезон на Олд Траффорд, забив 11 голов в 16 поединках во всех турнирах.

В последних 6 матчах Ромелу не удается отличиться, однако Хуан Мата уверен, что форвард продолжит много забивать.

"Ромелу обладает сильным характером. Он выступает на высочайшем уровне с очень юных лет, я знаю это, так как играл вместе с ним в Челси", — цитирует Мату The Mirror.

"Я уверен, что голы придут – это лишь вопрос времени. Лукаку – фантастический нападающий, который всегда демонстрировал свои таланты. Его умение забивать было заметным еще в Челси".

"В этом году он доказывает, что способен на многое. Он все еще молод и по стилю игры напоминает мне Дидье Дрогба. Думаю, он может стать столь же великим нападающим, так как у него большой потенциал", — подытожил испанец.

Ранее сам Ромелу попросил болельщиков проявить терпение и пообещал прибавить в игре.