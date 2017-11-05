Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в очередной раз похвалили своего подопечного Фернандиньо.

Фернандиньо выступает за Ман Сити с 2013 года. До этого он на протяжении восьми лет защищал цвета донецкого Шахтера.

"Считаю, что прямо сейчас Фернандиньо один из трех лучших оборонительных хавбеков мира. Он силен как в игре с мячом, так и без него. У него есть масса положительных качеств. В прошлом сезоне Ферна и вовсе был вынужден играть в защите", — сказал Гвардиола перед матчем с Арсеналом.

Отметим, что ранее Гвардиола настаивал на том, что Фернандиньо способен сыграть на любой позиции на поле, кроме вратарской.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.