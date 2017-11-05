Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл — Дзаппакоста, Канте, Бакайоко, Алонсо — Фабрегас, Азар — Мората.

Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Виллиан, Дринкуотер, Ампаду, Педро, Батшуайи.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Джонс, Байи, Смоллинг — Валенсия, Матич, Эррера, Янг — Мхитарян, Рашфорд, Лукаку

Запасные: Ромеро, Блинд, Дармиан, Лингард, Мактоминей, Феллаини, Мартиаль.

Следить за матчем можно с помощью текстовой онлайн-трансляции, доступной на Football.ua.

 