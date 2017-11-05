Англия

Состоялся поединок 11-го тура чемпионата Англии между Тоттенхэмом и Кристал Пэлас.

В тяжелом поединке против соседей из Лондона подопечные Маурисио Почеттино сумели одержать минимальную победу.

В этом матче за Шпор дебютировал голкипер Гассанига, который провел не лучший матч и чуть было не привез гол в собственные ворота, но Заа не попал по пустой рамке.

Тоттенхэм – Кристал Пэлас 1:0

Гол: Сон, 64

Тоттенхэм: Гассанига — Орье, Санчес, Дайер, Вертонген, Роуз (Дэвис, 90) — Сиссоко, Уинкс (Дембеле, 46), — Эриксен, Кейн (Льоренте, 77), Сон.

Кристал Пэлас: Сперони — Фосу-Менса, Данн, Сако, Уорд (Сако, 76) — Лофтус-Чик, Кабай, Миливоевич, Заа — Таунсенд, Шлупп.

Предупреждения: Таунсенд, Шлупп