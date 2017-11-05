Состоялся поединок 11-го тура чемпионата Англии между Тоттенхэмом и Кристал Пэлас.
@SpursOfficial
05 ноября 2017, 18:14
В тяжелом поединке против соседей из Лондона подопечные Маурисио Почеттино сумели одержать минимальную победу.
В этом матче за Шпор дебютировал голкипер Гассанига, который провел не лучший матч и чуть было не привез гол в собственные ворота, но Заа не попал по пустой рамке.
Тоттенхэм – Кристал Пэлас 1:0
Гол: Сон, 64
Тоттенхэм: Гассанига — Орье, Санчес, Дайер, Вертонген, Роуз (Дэвис, 90) — Сиссоко, Уинкс (Дембеле, 46), — Эриксен, Кейн (Льоренте, 77), Сон.
Кристал Пэлас: Сперони — Фосу-Менса, Данн, Сако, Уорд (Сако, 76) — Лофтус-Чик, Кабай, Миливоевич, Заа — Таунсенд, Шлупп.
Предупреждения: Таунсенд, Шлупп