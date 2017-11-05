"Горожане" продолжили свою победную серию, одержав уверенную победу над Арсеналом (3:1).
кевин де брюйне - автор первого гола, getty images
05 ноября 2017, 18:09
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Манчестер Сити — Арсенал 3:1
Голы: Де Брюйне, 19, Агуэро, 50, Габриэль Жезус, 74 — Ляказетт, 65
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф — Фернандиньо — Де Брюйне, Д. Силва — Стерлинг (Гюндоган, 78), Агуэро (Габриэль Жезус, 62), Сане (Б. Силва, 87)
Арсенал: Чех — Бельерин, Косельни, Монреаль, Колашинац — Коклен (Ляказетт, 56), Джака (Жиру, 78) — Рэмси, Озил, Ивоби (Уилшир, 78) — Санчес
Предупреждения: Отаменди — Монреаль, Ляказетт, Косельни, Джака, Санчес, Озил