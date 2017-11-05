football.ua
  • Football GURU
  • Правила жизни
  • Украина
  • Англия
  • Германия
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
  • Португалия
  • Северная Америка
  • Турция
  • Франция
  • Другое
  • Лига чемпионов
  • Лига Европы
  • ЧМ-2018. Отбор
  • Копа Америка
  • Кубок Африки
  • Копа Либертадорес
  • 4-4-2
  • Бизнес и Финансы
  • Бей-беги
  • Другой футбол
  • Испанский связной
  • Calcio dello Stivale
  • Ретро футбол
  • Своя рубашка
  • Скаут
  • Третий тайм
  • Чтиво

    • Англия

    05 ноября 2017, 19:15

    Манчестер Сити — Арсенал 3:1 Видео голов и обзор матча

    Предлагаем видеообзор поединка чемпионата Англии.

    getty images
    getty images 05 ноября 2017, 19:15

    Подопечные Хосепа Гвардиолы продолжают лидировать в чемпионате Англии, обыграв одного из конкурентов за первую строчку турнирной таблицы.

    Манчестер Сити — Арсенал 3:1
    Голы: Де Брюйне, 19, Агуэро, 50, Габриэль Жезус, 74 — Ляказетт, 65

    Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф — Фернандиньо — Де Брюйне, Д. Силва — Стерлинг (Гюндоган, 78), Агуэро (Габриэль Жезус, 62), Сане (Б. Силва, 87)

    Арсенал: Чех — Бельерин, Косельни, Монреаль, Колашинац — Коклен (Ляказетт, 56), Джака (Жиру, 78) — Рэмси, Озил, Ивоби (Уилшир, 78) — Санчес

    Предупреждения: Отаменди — Монреаль, Ляказетт, Косельни, Джака, Санчес, Озил

    Команды

    Арсенал Манчестер Сити

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Сергей Кривцов, фото: ФК Шахтер

    Украина

    05 ноября 2017Кривцов: Если бы я не был футболистом, то обязательно пошел бы в армию
    Стефан Эль-Шаарави, gettyimages

    Сергей Шевченко

    01 ноября 2017К дублю Эль Шаарави: "Фараон" вернулся?
    Юго Льорис, Getty Images

    Чтиво

    31 октября 2017Уго Льорис: Каждый следующий матч — самый сложный
    Джейдон Санчо, фото Getty Images

    Кирилл Круторогов

    30 октября 2017Мундиаль вундеркиндов: ТОП-10 футболистов ЧМ U-17

    Нидерланды. Новость

    30 октября 2017Йоргенсен — новая "Гордость Юга" и главная звезда Фейеноорда
    Беневенто установил антирекорд Серии А, gettyimages

    Сергей Шевченко

    29 октября 2017К антирекорду Беневенто: почему Серию А надо сократить до 18 команд
    ФОТО: ФК Заря

    Роман Петренко

    27 октября 2017Почему Заря стала “третьей силой”
    Рональд Куман, Getty Images

    Роберто Моралес

    26 октября 2017Крах Кумана: почему голландский тренер сбился с курса
    Интер перед матчем с Сампдорией, inter.it

    Сергей Шевченко

    25 октября 2017Интер: темная лошадка Серии А
    Этан Ампаду, getty images

    Чтиво

    24 октября 2017ТОП-10 молодых игроков, которые могут выстрелить в Кубке Лиги
    Динамо - Шахтер, фото ФК Шахтер

    Украина

    23 октября 2017Почему мы вчера не увидели голов. Разбор матча Динамо — Шахтер
    Артем Милевский, фото: instagram.com/timi1010

    Другое

    22 октября 2017Я не слежу за режимом так строго, как Роналду: Милевский — о больших деньгах и карьере

    Украина

    22 октября 2017Паулу Фонсека: Люди в Украине должны понимать реальность
    Наполи празднует победу над Ромой, Gettyimages

    Сергей Шевченко

    21 октября 2017Почему так хорош Наполи?
    Крейг Шекспир, Фото: Getty Images

    Англия

    20 октября 2017Нет повести печальней: почему увольнение Шекспира ничего не изменит в Лестере
    ФОТО: dynamo.kiev.ua

    Роман Петренко

    19 октября 2017Динамо — Янг Бойз: Реваншу быть?
    Килиан Мбаппе, фото из инстаграма игрока

    Кирилл Круторогов

    18 октября 2017ТОП-20 лучших молодых талантов мира online. Part II
    Кристиан Пулишич, getty images

    Кирилл Круторогов

    14 октября 2017ТОП-20 лучших молодых талантов мира online. Part 1
    Джанлука Виалли, Getty Images

    Италия

    12 октября 2017Джанлука Виалли: Футбол дал мне все — первый дом, первую машину, первый секс
    Нголо Канте, Getty Images

    Чтиво

    11 октября 2017Факты, которые делают Канте не похожим на футбольных звезд
    ФОТО: dynamo.kiev.ua

    Роман Петренко

    11 октября 2017Премьер-лига: Каждому — по способностям
    Винченцо Монтелла, Gettyimages

    Сергей Шевченко

    11 октября 2017Что происходит с Миланом?
    getty images

    Другое

    10 октября 2017За шаг до: Семь игроков, не попавших в список претендентов на ЗМ-2017
    ФОТО: УНИАН

    Роман Петренко

    10 октября 2017Сборная Украины: Негатив и позитив

    Тарас Дмитрик

    09 октября 2017Хорватия провалила последние матчи. Почему это произошло
    ФОТО: HNS

    Роман Петренко

    09 октября 2017Сборная Хорватии: Неудобные балканцы
    Себастьян Джовинко, GETTY IMAGES

    Северная Америка

    08 октября 2017Незавершенное дело "Атомного Муравья" или красивая история Себастьяна Джовинко

    лента новостей

    Англия. Новости

    Англия. Премьер-лига

    # 05 ноября 2017 И О
    1 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 31
    2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 10 23
    3 Тоттенхэм Тоттенхэм 11 23
    4 Челси Челси 10 19
    5 Ливерпуль Ливерпуль 11 19
    6 Арсенал Арсенал 11 19
    7 Бернли Бернли 11 19
    8 Брайтон энд Хоув Брайтон энд Хоув 11 15
    9 Уотфорд Уотфорд 10 15
    10 Хаддерсфилд Хаддерсфилд 11 15
    11 Ньюкасл Ньюкасл 11 14
    12 Лестер Сити Лестер Сити 11 13
    13 Саутгемптон Саутгемптон 11 13
    14 Сток Сити Сток Сити 11 12
    15 Вест Бромвич Вест Бромвич 11 10
    16 Борнмут Борнмут 11 10
    17 Вест Хэм Вест Хэм 11 9
    18 Суонси Суонси 11 8
    19 Эвертон Эвертон 10 8
    20 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 11 4

    подробная таблица

     
    		 Rambler's Top100