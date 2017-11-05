Англия

В матче одиннадцатого тура чемпионата Англии Эвертон — Уотфорд все решили пенальти в компенсированное время.

Завершавший программу одиннадцатого тура чемпионата Англии поединок между Эвертоном и Уотфордом выдался на редкость драматичным.

Отбегав сухой первый тайм, команды компенсировали болельщикам эту засуху ливном голов после перерыва. При этом первыми взялись за дело гости, поразившие ворота Пикфорда дважды. Однако хозяева и не собирались сдаваться, и через 13 минут на табло уже горели две двойки.

А в самом начале компенсированного времени точный удар Бэйнса с пенальти вывел Эвертон вперед. Однако на 11-й (!!!) компенсированной минуте гости могли вырвать ничью, однако повторить подвиг Бэйнса не удалось Клеверли…

Эвертон – Уотфорд 3:2

Голы: Ниассе, 67, Калверт-Льюин, 74, Бэйнс, 90+1, с пенальти – Ричарлисон, 46, Кабаселе, 64.

Эвертон: Пикфорд – Кенни, Ягелка, Кин, Бэйнс – Гуйе, Банингиме (Лукман, 55), Дэвис – Сигурдссон (Леннон, 85), Ниассе, Руни (Калверт-Льюин, 68).

Уотфорд: Гомес (Карнезис, 59) – Фемения, Кабаселе (Мариаппа, 79), Бритос, Холебас – Хьюз (Окака, 90+4), Дюкур, Клеверли, Карильо, Грей, Ричарлисон.

На 90+11-й минуте Клеверли не реализовал пенальти.

Предупреждения: Бритос, Холебас.

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