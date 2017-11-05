Челси — МЮ 1:0 Видео голов и обзор матча

Жозе Моуриньо снова встречался со своей бывшей командой и в этот раз не сумел добыть очки. На Стэмфорд Бридж откровенно сильнее были "синие", что и вылилось в минимальную победу.
Челси
— Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Мората, 55
Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл — Дзаппакоста (Рюдигер, 66), Канте, Бакайоко, Алонсо — Фабрегас (Дринкуотер, 79), Азар (Виллиан, 87) — Мората.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Джонс (Феллаини, 63), Байи, Смоллинг — Валенсия, Матич, Эррера, Янг (Лингард, 78) — Мхитарян (Мартиаль, 62), Рашфорд, Лукаку
Предупреждения: Бакайоко — Джонс, Феллаини, Эррера