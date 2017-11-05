Челси — МЮ 1:0 Видео голов и обзор матча

Англия

Предлагаем видеообзор поединка 11-го тура чемпионата Англии между Челси и Манчестер Юнайтед.

Жозе Моуриньо снова встречался со своей бывшей командой и в этот раз не сумел добыть очки. На Стэмфорд Бридж откровенно сильнее были "синие", что и вылилось в минимальную победу.