Англия

Форвард Тоттенхэма Сон Хын Мин вошел в историю английской Премьер-лиги.

Южнокорейский нападающий забил мяч в матче 11-го тура АПЛ против Кристал Пэлас, чем принес своей команде победу.

Для Сона этот забитый мяч стал уже 20-м в высшем английском дивизионе. Это является рекордом лиги среди футболистов из Азии.

Ранее по этому показатели лидером был соотечественник Сона Парк Чжи Сун, который выступая за Манчестер Юнайтед и КПР забил 19 голов.

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