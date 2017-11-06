Главный тренер Челси дал серьезный повод говорить о его конфликте с менеджером Манчестер Юнайтед.
Антонио Конте, Getty Images
06 ноября 2017, 16:10
После поединка 11-го тура английской Премьер-лиги главный тренер "пенсионеров" Антонио Конте не пожал руку наставнику "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.
Сразу после завершения матча Конте побежал в центр поля, чтобы отпраздновать победу с футболистами. Моуриньо немного подождав Конте, просто пожал руки его помощникам.
"Самое главное было победить, а не это рукопожатие. Уважение надо демонстрировать на поле", — сказал Конте после поединка.