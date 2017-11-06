Англия

Главный тренер Челси дал серьезный повод говорить о его конфликте с менеджером Манчестер Юнайтед.

После поединка 11-го тура английской Премьер-лиги главный тренер "пенсионеров" Антонио Конте не пожал руку наставнику "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

Сразу после завершения матча Конте побежал в центр поля, чтобы отпраздновать победу с футболистами. Моуриньо немного подождав Конте, просто пожал руки его помощникам.

"Самое главное было победить, а не это рукопожатие. Уважение надо демонстрировать на поле", — сказал Конте после поединка.