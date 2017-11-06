Женская команда Рединга продемонстрировала самый необычный розыгрыш с центра поля. Эпизод произошел в женской английской суперлиге в матче между Редингом и Арсеналом. Шикарный гол забила Фара Уильямс.

В прошлом сезоне она играла за "канониров", а сейчас огорчила бывшую команду. Девушка вместо розыгрыша с центра поля нанесла прямой удар по воротам, а кипер Арсенала ошиблась слишком далеко выйдя из ворот.