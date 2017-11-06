Англия

Евгений Музыка подводит итоги 11-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити уверенно расправился с Арсеналом в то время, как МЮ на выезде уступил Челси. Это позволило "горожанам" оторваться от ближайших преследователей на 8 очков и поставить чемпионскую интригу под серьезное сомнение. Пусть даже до конца чемпионата и остается 27 туров.

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 11-Й ТУР

Бернли – претендент на еврокубки?

Шон Дайч проделывает феноменальную работу в Бернли. Настолько феноменальную, что это достойно отдельного материала. Бернли вновь предстал великолепно сложенной командой и сумел набрать очередные три очка на выезде. Великолепная организованность, надежная игра Ника Поупа, способность выждать свой момент, замены Дайча, очередная великолепная подача Гудмундссона и голевое чутье Сэма Воукса – вот такие незамысловатые ингредиенты успеха "бордовых" во встрече с Саутгемптоном.

Бернли показывает просто великолепный старт кампании (хотя, какой там старт – уже целых 11 туров прошло) и уже почти наполовину выполнифл план по спасению, набрав 18 из 40 очков. Но думается, что амбиции "бордовых" в этот раз не ограничатся только выживанием – с таким графиком можно и на еврокубки замахнуться.

Саутгемптон… Клубу уже сейчас нужно начинать поиски нового тренера (желательно, Марку Силвы). Если по ходу прошлого сезона Клод Пюэль давал результат при отсутствии требуемой зрелищности, то с Маурисио Пеллегрино нет ни того, ни другого.

Тише едешь – выше не будешь

Жозе Моуриньо игры против Челси заявил, что матч был равным. Хм, португальцу, возможно, виднее, но со стороны так совсем не показалось. Челси играл острее и счет 2:0 был бы куда справедливее, чем 1:1.

Но это все гипотетика, оставим домыслы и посмотрим на то, что у нас есть на деле. Моуриньо третий раз подряд проиграл на Стэмфорд Бридж. И ладно бы, поражение – МЮ традиционно неудачно играет на этом стадионе, но вот то, каким оно было, вызывает вопросы. Располагая великолепным атакующим потенциалом, "красные дьяволы", казалось, были вполне согласны на ничью. Что уж говорить, если таргетмен Юнайтед Ромелу Лукаку за всю игру ни разу не коснулся мяча в штрафной Челси?

После игры болельщики "синих" наверняка вспоминали, как МЮ перед началом сезона увел у них Лукаку и клубу пришлось переключиться на Альваро Морату. Антонио Конте, помнится, всем своим видом давал понять, что испанец – это не то, на что он рассчитывал. Возможно, теперь мнения немного изменятся – по крайней мере, в первой очной дуэли верх взял Мората. К слову, говорят, там в Мадриде "лучшая девятка мира" что-то не особо забивает?

До свидания, Славен.

Увольнение Билича витало в воздухе еще в прошлом сезоне. В нынешнем хорват не раз после череды неудачных матчей был близок к отставке, затем следовала небольшая вспышка и дата прощания отдалялась. Само собой, все время так происходить не могло и в конце концов Славен стал лишним на Лондон Стэдиум.

Что касается Ливерпуля, то Юрген Клопп вправе быть довольным своей командой – "красные" за 8 дней выиграли три поединка с общим счетом 10:1. Действительно, неплохая реакция после поражения 1:4 от Тоттенхэма.

В матче с "молотками" у них было немало поводов для радости. Садио Мане отметил свое возвращение после травмы двумя ассистами, Салах забил очередные два мяча за "красных" – словом, все чудесно. Главное – не забывать сделать скидку на уровень соперников.

Недопустимо

В эпизоде с третьим голом Манчестер Сити действительно был офсайд. Так что Арсен Венгер прав, когда упоминает его. Но француз говорит о "недопустимости" – о том, что Сити не может побеждать подобным образом. Только то ли избрал Венгер для характеристики? Быть может, недопустимо – это то, как играли "канониры"? То, что Арсенал никак не претендент на чемпионство, было известно давно, и встреча против Сити это в очередной раз доказала.

"Канониры" создали недопустимо мало у чужих ворот и позволили недопустимо много у своих. Недопустимо и останавливаться, пока судья не свистнул офсайд. Да много чего недопустимо, и касается это, в первую очередь, Арсенала.

"Пенальти был. Офсайд был. Но мы победили, потому что играли лучше", — сказал Гвардиола. И не поспоришь.

А в случае с Ман Сити – если дело так и продолжится, то интрига в чемпионате, который считается самым интригующим (из топ-5) до старта сезона, умрет где-то к декабрю. Пока что совершенно не представляется, что должно случиться, чтобы "горожане" посыпались, а преимущество в +8 выглядит очень солидно, пусть даже до конца чемпионата еще 27 игр.

3 секунды нервов и более 90 минут отличной игры

Еще пару недель назад мог ли кто-то предрекать, что героем встречи Тоттенхэма и Кристал Пэлас станет третий вратарь "шпор" Пауло Гассанига? В последний раз Пауло играл в матче АПЛ еще за Саутгемптон – как раз против Тоттенхэма и стал тогда лучшим игроком матча. Отсутствие игровой практики у вратаря могло обеспокоить болельщиков Тоттенхэма, когда стало понятно, что ни Уго Льорис, ни Михел Ворм не сыграют.

Но аргентинец, который нервничал лишь три секунды (по его словам) не подкачал. Пауло вновь выдал такую игру, что его признали лучшим игроком встречи – теперь может надеяться, что его следующий матч состоится не в 2019. Гассанига мечтает стать основным вратарем Тоттенхэма – что же, ему придется демонстрировать просто божественный футбол, чтобы вытеснить не кого-нибудь, а Уго Льориса. Ну а мы за этим понаблюдаем.

Упрекать Тоттенхэм в недостаточно зрелищной победе над Кристал Пэлас не следует – уж слишком изнурительный выдался матч против Реала в Лиге чемпионов. Главное – три очка в кармане и вновь обретенное равенство по очкам с МЮ.

Пюэль и Крауч — на коне

Питер Крауч – снова герой Сток Сити. Рослый нападающий появился на замену в игре с Лестером и сумел сравнять счет – конечно же, головой после подачи с углового. За это экс-форвард сборной Англии удостоился самых лестных слов от тренера "гончаров" Марка Хьюза, в частности – "Питер изменил нашу игру".

Клод Пюэль, несмотря на все опасения болельщиков Лестера, пока что приносит результат. Стоит отметить, что француз дал больше свободы флангам – теперь Рияд Марез и Демарай Грей действуют больше у чужих ворот. К слову, по двум матчам судить рано, но Демарай пока что проявляет себя наилучшим образом при французе – возможно, он наконец-то начнет оправдывать выданные авансы?

Эвертон: есть первая победа при Ансворте

Дэвид Ансворт, мягко говоря, не лучшим образом начал исполнять обязанности тренера Эвертона. Три поражения и два вылета из кубков – с такими показателями он подходил ко встрече с Уотфордом. Когда "шмели" повели в счете 2:0, казалось, что неурядицы продолжатся – но нужно отдать должное "ирискам", которые сумели забить трижды в ответ.

Впервые за Уотфорд сыграл греческий вратарь Орестис Карнезис. Недостаток игровой практики (4 матча в сезоне и все за сборную) сказался – кипер виноват в первом мяче и мог бы надежнее сыграть при втором.

Уотфорд мог бы вырвать ничью, но в добавленное время экс-игрок Эвертона Том Клеверли не реализовал пенальти…

Поворотная точка для Борнмута?

Менеджер "вишенок" Эдди Хау считает, что победный гол Стива Кука в добавленное время Ньюкаслу поможет Борнмуту изменить неудачно складывающийся сезон. Мяч получился действительно невероятно важным, ведь благодаря нему "вишенки" скакнули на несколько позиций вверх и впервые покинули зону вылета.

Ньюкасл мог рассчитывать на большее – Асмир Бегович спас свою команду после ударов Мэтта Ритчи и Кристиана Атсу, а Дуайт Гейл свой момент не использовал. Ничья была бы вполне справедливым исходом встречи, но в этот раз маятник качнулся в сторону Борнмута.

Валлийская безнадега

Еще каких-то 9 лет назад эти соперники в последний раз встретились между собой в матче чемпионата. Это случилось в третьем дивизионе, и тогда Суонси праздновал свою победу там. С тех пор "лебеди" вышли в Премьер-лигу и стали ее завсегдатаем, а Брайтон присоединился к ним только перед началом этого сезона.

Пока что клубы идут в разных направлениях: "чайки" потихоньку набирают свои очки, а вот Суонси все больше и больше погружается в трясину борьбы за выживание. Команда потерпела пять поражений в последних шести матчах и совершенно не ясно, за счет чего Пол Клемент может изменить неприятную тенденцию. Да и можно ли рассчитывать на результат, если твой защитник отступается от мяча, позволяя Энди Мюррею (34-летнему Энди Мюррею, на секундочку!) забивать?

Хаддерсфилд в АПЛ, и это реальность

Пятого ноября 2015 года Давид Вагнер радовался назначению на пост тренера Хаддерсфилда, который шел 18-м в Чемпионшипе. Четвертого ноября Давид Вагнер радовался победе "терьеров" над Вест Бромвичем, которая позволила его команде подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Прошло вот уже 11 туров, а Хаддерсфилд вовсе не соглашается на безвольный вылет, как ему пророчили перед стартом сезона.

"Две недели назад мы обыграли Манчестер Юнайтед, но сегодняшняя победа – это еще один грандиозный момент для клуба. Мы теперь в Премьер-лиге, и это реальность" – заявил Вагнер после игры. Можно просто порадоваться за скромный клуб, который сумел проделать столь огромный труд и надеяться, что все лучшее у "терьеров" только впереди.

А вот с Вест Бромвичем что-то не в порядке. Команда не может победить уже в девяти матчах Премьер-лиги, и даже удаление Кристофера Шиндлера на 57-й минуте ей никак не повезло. Нужно срочно что-то делать, иначе мантра "Команды Тони Пьюлиса никогда не вылетают из Премьер-лиги" окажется под серьезной угрозой.

Цифры и факты тура:

1,33 — Славен Билич в среднем набирал 1,33 очка за матч с Вест Хэмом в АПЛ — это лучший показатель среди всех постоянных тренеров "молотков".

5 — Сезар Аспиликуэта сделал 5 ассистов на Морату в Премьер-лиге. В нынешнем сезоне никто не отдавал ассисты одному игроку чаще.

7 — Давид Силва сделал 7 результативных передач за 11 туров. Таким образом он повторил результат прошлого сезона — но там Давиду для этого потребовалось 34 матча.

15 — Питер Крауч забил свой 15 гол после выхода на замену. Больше только у Нванкво Кану (17), Оле-Гуннара Солскьяера (17) и Джермейна Дефо (23).

20 — Сон Хын Мин забил 20 голов в Премьер-лиге, и это лучший результат среди всех азиатов.

31 — После 11 туров у Ман Сити 31 очко и разница мячей +31. Это лучший старт Хосепа Гвардиолы в карьере — даже Барселона и Бавария не начинали при нем так мощно.

52 — Ман Сити забил уже 52 гола во всех турнирах (всего 17 матчей, чуть больше 3 мячей за игру).

55 — Между голом Мануэля Лансини и ответным мячом Мохамеда Салаха прошло всего 55 секунд. 13 секунд — между угловым Вест Хэма и голом Салаха, а между первым и вторым мячом Ливерпуля — 153 секунды.

71% — Тэмми Абрахам поучаствовал в 71% голов Суонси в этом сезоне АПЛ (4 гола + ассист). Это высочайший показатель во всем чемпионате.

142 — Питер Крауч в 142-й раз вышел на замену в Премьер-лиге. Таким образом он повторил рекорд Шолы Амеоби.

687 — Пауло Гассанига сыграл впервые за 687 матчей.

1994 — До встречи с Уотфордом Эвертон последний раз побеждал в матче, который проигрывал в 2 мяча в АПЛ еще в 1994 году.

Посещаемость:

Стадион Вместительность Матч Зрителей Процент заполненности Бет365 Стэдиум 30 089 Сток Сити — Лестер 29 602 98,3 Викаридж Роуд 21 577 - - - Гудисон Парк 40 157 Эвертон — Уотфорд 38 609 96,1 Джон Смитс 24 500 Хаддерсфилд — ВБА 24 169 98,6 Дин Корт 11 360 - - - Кинг Пауэр Стэдиум 32 312 - - - Либерти Стэдиум 21 088 Суонси — Брайтон 20 822 98,7 Лондон Стэдиум 66 000 Вест Хэм — Ливерпуль 56 961 86,3 Олд Траффорд 75 643 - - - Селхерст Парк 25 456 - - - Сент-Джеймс Парк 52 405 Ньюкасл — Борнмут 52 237 99,7 Стэмфорд Бридж 41 663 Челси — МЮ 41 615 0,998847899 Сэнт-Мери 32 505 Саутгемптон — Бернли 30 491 93,8 Терф Мур 22 546 - - - Уэмбли 90 000 Тоттенхэм — Кристал Пэлас 65 270 72,5 Фалмер 30 750 - - - Хоторнс 26 850 - - - Эмирейтс Стэдиум 60 432 - - - Энфилд Роуд 54 074 - - - Этихад Стэдиум 55 097 Ман Сити — Арсенал 54 286 98,5

Вопросы тура:

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Таблица:

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 2017 — 2018

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Манчестер Сити 11 10 1 0 38 7 31 31 2 Манчестер Юнайтед 11 7 2 2 23 5 18 23 3 Тоттенхэм 11 7 2 2 20 7 13 23 4 Челси 11 7 1 3 19 10 9 22 5 Ливерпуль 11 5 4 2 21 17 4 19 6 Арсенал 11 6 1 4 20 16 4 19 7 Бернли 11 5 4 2 10 9 1 19 8 Брайтон энд Хоув 11 4 3 4 11 11 0 15 9 Уотфорд 11 4 3 4 17 21 -4 15 10 Хаддерсфилд 11 4 3 4 8 13 -5 15 11 Ньюкасл 11 4 2 5 10 10 0 14 12 Лестер Сити 11 3 4 4 16 16 0 13 13 Саутгемптон 11 3 4 4 9 11 -2 13 14 Сток Сити 11 3 3 5 13 22 -9 12 15 Эвертон 11 3 2 6 10 22 -12 11 16 Вест Бромвич 11 2 4 5 9 14 -5 10 17 Борнмут 11 3 1 7 7 14 -7 10 18 Вест Хэм 11 2 3 6 11 23 -12 9 19 Суонси 11 2 2 7 7 13 -6 8 20 Кристал Пэлас 11 1 1 9 4 22 -18 4

Следующий тур:

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 12-Й ТУР

В мире мемов

Челси пора менять эмблему?

Любит Альваро Мората бить головой... У Зидана научился?

Воскресные матчи одной картинкой.

Интереснейшее зрелище для Пепа Гвардилы.

Как же все быстро изменилось в турнирной таблице.

Евгений Музыка, Football.ua

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