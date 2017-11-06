Англия

Руководство Вест Бромвича недовольно результатами команды в текущем сезоне и может расстаться с менеджером Тони Пьюлисом.

Матч против Челси, который состоится после международного перерыва, может стать последним для Тони Пьюилса у руля Вест Бромвича.

Как сообщает Telegraph, руководство клуба недовольно результатами работы Пьюлиса, который выиграл лишь два из последних 20 матчей Премьер-лиги. Серьезную озабоченность вызывают не только показатели Пьюлиса, но и растущее недовольство со стороны фанатов "дроздов".

В текущем сезоне Вест Бромвич набрал 10 очков после 11 матчей и занимает 16-ю позицию в турнирной таблице, имея отрыв от зоны вылета в одно очко. Ни одна команда под руководством Пьюлиса не вылетала из Премьер-лиги.

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