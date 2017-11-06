Англия

Полузащитник ПСЖ Лукас Моура может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Le10Sport, ПСЖ предложил Челси приобрести Лукаса Моуру. Реакция лондонского клуба останется неизвестной.

Отметим, что ПСЖ нуждается в продажах, чтобы соответствовать требованиям финансового фейер-плея.

В текущем сезоне Лукас Моура провел на поле 5 матчей в Лиге 1, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

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