Полузащитник ПСЖ Лукас Моура может продолжить карьеру в АПЛ.
ЛУКАС МОУРА, GETTY IMAGES
06 ноября 2017, 21:28
Как сообщает Le10Sport, ПСЖ предложил Челси приобрести Лукаса Моуру. Реакция лондонского клуба останется неизвестной.
Отметим, что ПСЖ нуждается в продажах, чтобы соответствовать требованиям финансового фейер-плея.
В текущем сезоне Лукас Моура провел на поле 5 матчей в Лиге 1, забив один гол и сделав одну результативную передачу.
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