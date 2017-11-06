Бывший тренер Сандерленда Дэвид Мойес в скором времени возглавит Вест Хэм.
ДЭВИД МОЙЕС, GETTY IMAGES
06 ноября 2017, 22:45
Как сообщает Sky Sports, Вест Хэм определился с заменой Славену Биличу, который был уволен сегодня.
Им станет Дэвид Мойес – экс-главный тренер Эвертона и Сандерленда.
Издание сообщает, что шотландский специалист подпишет соглашение до конца сезона. Ожидается, что Мойес во вторник, 7 ноября будет представлен в прессе.
На данный момент Вест Хэм расположился на 18-м месте в АПЛ с 9 очками в активе.
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