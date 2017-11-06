Англия

Бывший тренер Сандерленда Дэвид Мойес в скором времени возглавит Вест Хэм.

Как сообщает Sky Sports, Вест Хэм определился с заменой Славену Биличу, который был уволен сегодня.

Им станет Дэвид Мойес – экс-главный тренер Эвертона и Сандерленда.

Издание сообщает, что шотландский специалист подпишет соглашение до конца сезона. Ожидается, что Мойес во вторник, 7 ноября будет представлен в прессе.

На данный момент Вест Хэм расположился на 18-м месте в АПЛ с 9 очками в активе.

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