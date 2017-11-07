Нападающий Лиона Бертран Траоре не стал исключать, что в будущем он может перейти в состав Манчестер Юнайтед.
БЕРТРАН ТРАОРЕ в форме Челси, GETTY IMAGES
07 ноября 2017, 00:57
"Согласился бы я перейти в Манчестер Юнайтед, будучи воспитанником Челси? А почему нет?", — приводит слова Траоре Onze Mondial.
"Если у меня появится такая возможность, почему я должен отказываться?", — считает Бертран Траоре.
Траоре тренировался в академии Челси с 2010 по 2014 год, сыграв за "синих" всего 10 матчей в АПЛ.
В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 12 матчей, в которых он забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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