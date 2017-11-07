Англия

Нападающий Лиона Бертран Траоре не стал исключать, что в будущем он может перейти в состав Манчестер Юнайтед.

"Согласился бы я перейти в Манчестер Юнайтед, будучи воспитанником Челси? А почему нет?", — приводит слова Траоре Onze Mondial.

"Если у меня появится такая возможность, почему я должен отказываться?", — считает Бертран Траоре.

Траоре тренировался в академии Челси с 2010 по 2014 год, сыграв за "синих" всего 10 матчей в АПЛ.

В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 12 матчей, в которых он забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.