В понедельник, 6 ноября, Славен Билич был уволен из Вест Хэма. Судя по всему, Альваро Арбелоа доволен данным решением руководства "молотобойцев". 

"Лучше поздно, чем никогда", — написал в своем Twitter Арбелоа.

Отметим, что в составе Вест Хэма Альваро Арбелоа провел всего три матча, не сумев отличиться результативными действиями. 

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