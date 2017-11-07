Экс-защитник Вест Хэма Альваро Арбелоа поприветствовал решение руководства "молотобойцев" уволить Славена Билича.
АЛЬВАРО АРБЕЛОА, GETTY IMAGES
07 ноября 2017, 01:21
В понедельник, 6 ноября, Славен Билич был уволен из Вест Хэма. Судя по всему, Альваро Арбелоа доволен данным решением руководства "молотобойцев".
"Лучше поздно, чем никогда", — написал в своем Twitter Арбелоа.
Отметим, что в составе Вест Хэма Альваро Арбелоа провел всего три матча, не сумев отличиться результативными действиями.
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