Англия

Экс-защитник Вест Хэма Альваро Арбелоа поприветствовал решение руководства "молотобойцев" уволить Славена Билича.

В понедельник, 6 ноября, Славен Билич был уволен из Вест Хэма. Судя по всему, Альваро Арбелоа доволен данным решением руководства "молотобойцев".

Better late than never. https://t.co/JIATfzL9DY — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) November 6, 2017

"Лучше поздно, чем никогда", — написал в своем Twitter Арбелоа.

Отметим, что в составе Вест Хэма Альваро Арбелоа провел всего три матча, не сумев отличиться результативными действиями.

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