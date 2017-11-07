Англия

Легендарный игрок Челси Фрэнк Лампард может занять руководящую должность в клубе.

Накануне стало известно, что Челси лишился технического директора — клуб покинул Майкл Эменало, работавший на этой должности на протяжении последних 6 лет.

Поговаривают, что нигериец продолжит свою работу в Монако, а вот кто займет его должность в Челси остается загадкой. Британские СМИ уверяют, что этим человек может стать Фрэнк Лампард.

Сейчас руководство "пенсионеров" активно обсуждает кандидатуру Лампарда, который в начале этого года завершил профессиональную карьеру футболиста.

В начале сентября Лампард стал помощником тренера одной из молодежных команд "синих".

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