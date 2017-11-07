Англия

Новым главным тренером Вест Хэма стал бывший тренер Сандерленда Дэвид Мойес.

Официальный сайт "молотобойцев" сообщает, что новым главным тренером команды стал 54-летний шотландский специалист Дэвид Мойес.

Детали контракта не сообщаются, но авторитетные британские издания уверяют, что соглашение рассчитано на два с половиной года.

При этом в контракте присутствует пункт, согласно которому стороны могут расторгнуть договор уже в конце текущего сезона.

На своем посту Мойес сменил Славена Билича, который был уволен буквально накануне. Ранее Мойес работал в Сандерленде, Сосьедаде, Ман Юнайтед, Эвертоне и Престоне.

На данный момент Вест Хэм расположился на 18-м месте в АПЛ с 9 очками в активе.