Англия

Защитник Челси Давид Луис полагает, что тренер не простил ему поддержку Диего Косты.

Давид Луис неожиданно оказался вне заявки на матч Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед и наблюдал за игрой с трибуны.

После матча наставник "синих" Антонио Конте сообщил, что это было тактическое решение, вызванное недостаточно хорошей формой бразильца, однако британские СМИ уверяют, что дело в конфликте между игроком и менеджером.

Так, накануне The Telegraph писал о том, что Луис поставил под сомнение авторитет Конте, когда позволил себе "огрызаться" с тренером после матча с Ромой (0:3).

Теперь же другое авторитетное издание The Times пишет, что сам Луис понимает, почему к нему такое отношение. По мнению защитника, Конте наказывает его за дружбу с Диего Костой, которого Челси недавно продал в Атлетико.

Отмечается, что Луис встал на сторону Косты, когда между ним и Конте возник конфликт.

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