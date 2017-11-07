Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллаини может сменить клуб.

Бельгийский хавбек имеет действующее соглашение с Манчестер Юнайтед, которое истекает уже следующим летом. Таким образом уже в январе он может подписать соглашение с новой командой, в которую перейдет летом.

Переговоры по новому контракту пока не начались, что беспокоит главного тренера Жозе Моуриньо, который не хочет терять футболиста.

Сообщается, что в персоне Феллаини проявляет заинтересованность турецкий Бешикташ.

Ранее в прессе фигурировали слухи, что бельгиец может продолжить карьеру в Турции. но тогда назывались Трабзонспор и Галатасарай.