Англия

Рахим Стерлинг и Джордан Хендерсон не сыграют против Германии и Бразилии.

Гарету Саутгейту есть о чем задуматься, Getty Images

Гарету Саутгейту есть о чем задуматься, Getty Images

К травмированным Фабиану Делфу, Харри Кейну и Харри Уинксу, покинувшим сборную Англии из-за травм, по той же причине присоединились Рахим Стерлинг и Джордан Хендерсон — сообщает ВВС.

Зато в распоряжение Гарета Саутгейта прибыли защитник Гари Кэхилл, которому после дополнительного медобследования дали добро на участие в товарищеских матчах сборной врачи Челси, и довызванные вместо травмированных полузащитник Вест Бромвича Джейк Ливермор и защитник Эвертона Майкл Кин.

Сборная Англии сыграет 10 ноября на Уэмбли с Германией, а 14 ноября там же примет Бразилию.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.