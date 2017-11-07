Англия

Хозяин Эвертона Фархад Мошири хочет, чтобы его команду возглавил тренер Атлетико Диего Симеоне.

Эвертон, который пока не определился с кандидатурой постоянного тренера после увольнения Рональда Кумана, готов сделать предложение Диего Симеоне.

Как сообщает Sky Sport, инициатором потенциальной попытки заполучить тренера Атлетико, является владелец Эвертона Фархад Мошири, мечтающий сделать свою команду одним из грандов АПЛ.

На данный момент фаворитом на замещение вакантной должности является экс-тренер сборной Англии Сэм Аллардайс. Также в списке кандидатов на пост тренера Эвертона находятся наставник Уотфорда Марку Силва и временно руководящий "ирисками" Дэвид Ансуорт.

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