Англия

Football.ua представляет вашему вниманию пятерку лучших голов 11-го тура чемпионата Англии.

Пятерка лучших голов 11-го тура первенства АПЛ выглядит следующим образом:

- Джердан Шакири (Сток Сити) в поединке против Лестера;

- Раджив Ван Ла Парра (Хаддерсфилд) в поединке против Вест Бромвича;

- Мануэль Лансини (Вест Хэм) в поединке против Ливерпуля;

- Сон Хын Мин (Тоттенхэм) в поединке против Кристал Пэлас;

- Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) в поединке против Арсенала.

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