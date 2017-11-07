Football.ua представляет вашему вниманию пятерку лучших голов 11-го тура чемпионата Англии.
Кевин Де Брюйне забил один из лучших голов 11-го тура АПЛ, Getty Images
07 ноября 2017, 19:59
Пятерка лучших голов 11-го тура первенства АПЛ выглядит следующим образом:
- Джердан Шакири (Сток Сити) в поединке против Лестера;
- Раджив Ван Ла Парра (Хаддерсфилд) в поединке против Вест Бромвича;
- Мануэль Лансини (Вест Хэм) в поединке против Ливерпуля;
- Сон Хын Мин (Тоттенхэм) в поединке против Кристал Пэлас;
- Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) в поединке против Арсенала.
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