Англия

Голкиперу Челси Матею Делачу так и не удалось получить разрешение на работу в Англии.

Голкипер Челси Матей Делач отметил, что он покинет лондонский клуб, так и не сыграв за "синих" ни одного официального матча.

"Скоро для меня придет время покинуть Челси. Многие люди спрашивают, жалею ли я о переходе в Челси в столь юном возрасте, но у меня нет никаких сожалений", — заявил Делач в интервью SportSport.

"Мне 25 лет и я прошел через многое, встретил многих тренеров, игроков, приобрел опыт. Проблема была не в моих способностях, в Челси верили в меня, несколько раз продлевали мой контракт, а в получении разрешения на работу".

"Челси распланировал мою карьеру, но есть и непредвиденные обстоятельства. Когда я приехал в клуб в 18 лет, то это было похоже на фильм, не могу описать эти чувства. Я навсегда запомню величие Челси, они вырастили меня, научили человеческим и футбольным манерам".

"И, конечно, я никогда не забуду свой первый матч в Любляне против Олимпии, где я играл с такими игроками, как Фабрегас и Коста".

25-летний хорват присоединился к Челси в 2010-м году из Интера Запрешич и с тех пор отправлялся в аренду девять раз, играя за Витесс, Динамо Ческе-Будеевице, Виторию Гимараэш, Войводину, Арль-Авиньон, Мускрон-Перювельз и дважды за Сараево, а также один раз за свой бывший клуб Интер Запрешич.

С Виторией он становился обладателем Кубка Португалии, Войводине помог завоевать Кубок Сербии, а с Сараево выигрывал чемпионат Боснии и Герцеговины и Кубок Боснии и Герцеговины.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.