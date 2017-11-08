Англия

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед, ныне работающий помощником тренера сборной Ирландии, раскритиковал игру Ливерпуля.

Кин хорошо известен тем, что никогда не лезет за словом в карман. На сей раз Рой прошелся по историческому сопернику Манчестер Юнайтед – Ливерпулю.

"Мне кажется, игра Ливерпуля не способна кого-либо впечатлить. По моему мнению, они с большой скоростью движутся в никуда", — сказал Кин в интервью ITV.

"Они пытаются навязывать борьбу, но в конце сезона другие команды берут титулы, а Ливерпуля там и близко нет. Они просто барахтаются без цели".

"Даже если бы Ливерпуль играл у меня на заднем дворе, я бы не смотрел их игры", — подытожил Рой.

В данный момент Ливерпуль занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ, на 12 очков уступая лидирующему Манчестер Сити. При этом «красные» имеют хорошие шансы на выход из группы в Лиге чемпионов.