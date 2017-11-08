Англия

Футбольная ассоциация Англии не будет применять санкции к главному тренеру Арсенала Арсену Венгеру за его слова в адрес вингера Манчестер Сити Рахима Стерлинга.

В 11 туре АПЛ Манчестер Сити обыграл Арсенал со счетом 3:1.

Второй гол "горожан" в поединке был забит с пенальти, заработанного Рахимом Стерлингом. После матча главный тренер "канониров" остался недоволен назначенным 11-метровым ударом, заявив, что игрок Сити нырнул в чужой штрафной площади.

"По моему мнению, пенальти там не было", — сказал Венгер.

"Все мы знаем насколько хороший из Стерлинга ныряльщик. В этом деле он просто великолепен",

"Третий мяч был забит из офсайда. Я очень расстроен, так как при счете 1:2 мы все еще были в игре".

"Я готов принять поражение от Сити, у них хорошая команда, но только если бы все было справедливо. То, что произошло – недопустимо", — заявил Арсен.

Как сообщает английская пресса, за свои высказывания Венгер мог бы получить наказание от Футбольной ассоциации Англии, однако организация решила оставить их без внимания.

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