Англия

Полузащитник Лиона Набиль Фекир может продолжить свою карьеру на Туманном Альбионе.

В нынешнем сезоне перспективный французский хавбек демонстрирует невероятную форму, благодаря чему Набилю удалось привлечь внимание нескольких топ-клубов.

Как сообщает инсайдер Чарльз Уоттс из издания Football London, в услугах Фекира заинтересован Арсенал. По имеющейся информации, игроку удалось впечатлить главного тренера "канониров" Арсена Венгера.

Уоттс уверяет, что на Набиля также претендуют Манчестер Сити и ПСЖ, однако игрок готов отказать данным клубам ради перехода в Арсенал.

В нынешнем сезоне Фекир записал на свой счет 11 голов и 4 результативные передачи в 11 поединках Лиги 1.

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