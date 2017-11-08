Англия

В ближайшее время главный тренер Халл Сити Леонид Слуцкий может кардинально сменить род деятельности.

Перед стартом текущего сезона Слуцкий решился на новый вызов и принял предложение руководства Халл Сити, став тренером этой команды из Чемпионшипа.

Однако, карьера специалиста в Англии пока что не ладится. После сыгранных 16-ти туров второго по силе чемпионата Англии "тигры" с 16-ю баллами располагаются на 20-м месте в турнирной таблице. Из-за таких ужасных результатов фанаты команды требовали у руководства увольнения Слуцкого.

The Telegraph сообщает, что в случае ухода из Халл Сити Слуцкий может стать одним из руководителей лондонского Челси. Издание уверяет, что между тренером и президентом "синих" Романом Абрамовичем сложились доверительные отношения и босс даже уже обсудил его назначение с другими руководителями.

Поиски новых людей в совет правления Челси связан с недавним уходом из клуба технического директора Майкла Эменало. Абрамович до последнего надеялся, что нигериец останется в клубе, а когда он все-таки ушел, у Романа не было готового плана действий.

В связи с этим президент раздумывает над работой для Слуцкого. При этом не уточняется, какую должность Роман готов предложить своему соотечественнику.

Ранее сообщалось, что сменить Эменало на посту технического директора клуба может Франк Лампард.