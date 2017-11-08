Англия

Нападающий Кристал Пэлас Кристиан Бентеке может усилить Челси в ближайшее трансферное окно.

Челси находится в поисках форварда на зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По информации источника, Антонио Конте хочет видеть в составе своей команды Кристиана Бентеке, который, к тому же, является близким другом Эдена Азара.

Кроме того, руководство "синих" рассматривает и другие варианты, среди которых — Ричмонд Боакье из Црвены Звезды.

В текущем сезоне в АПЛ Бентеке провел 6 матчей, не сумев отличиться результативными действиями.

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