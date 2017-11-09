Англия

Полузащитник Эвертона Росс Баркли является приоритетом Челси на ближайшее трансферное окно.

Несмотря на уход технического директора Челси Майкла Эменало, клуб сумел составить приоритеты на ближайшее трансферное окно, которое откроется в январе.

"Синие" постараются заполучить Росса Баркли, который отверг лондонский клуб в дедлайн трансферного окна, 31 августа, несмотря на то, что Эвертон принял предложение в размере 35 миллионов фунтов.

Но конкуренцию Челси составит Тоттенхэм, который считает себя фаворитом в данной схватке.

Отметим, что контракт Баркли с Эвертоном рассчитан до конца сезона. В январе 23-летний англичанин может вести переговоры с любым иностранным клубом без разрешения от "ирисок".