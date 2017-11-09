Англия

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган сравнил чемпионат Англии и Бундеслигу.

"АПЛ? Она невероятна, чемпионат Англии – это топ-лига Европы", — приводит слова Гюндогана Bild.

"Откровенно говоря, думаю, что АПЛ более привлекательнее, чем Бундеслига во многих областях: больше моментов, многое происходит в штрафной, любая команда может отнять очки у лидера".

"Если бы у футболиста был выбор, играть в середняке АПЛ или Бундеслиге, думаю, он выбрал бы первое".

"Однако немецкие команды, как Бавария и Боруссия Дортмунд, все еще интересны футболистам", — сказал Гюндоган.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.