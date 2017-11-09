Англия

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро намерен перебраться в Индепендьенте по окончании текущего контракта.

Аргентинский форвард прошел через всю детско-юношескую систему Индепендьенте, впервые дебютировав за главную команду в возрасте 15 лет.

В 18 Серхио перебрался в мадридский Атлетико, откуда в 2011 году перешел в Манчестер Сити.

По словам самого Агуэро, по окончании действующего контракта с "горожанами" он планирует вернуться на родину.

"Оказывается, Милан и Реал заинтересованы во мне. Не помню где я прочитал подобное, но какое-то из изданий написало, что они могут испортить мечту Индепендьенте", — сказал Серхио.

"Я действительно планирую вернуться в Индепендьенте в 2019 году, когда мой контракт с Сити подойдет к концу".

"Я всегда хотел поступить именно так. В мое текущее соглашение включена опция продления еще на год, но в приоритете у меня возвращение в Аргентину".

Недавно Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Манчестер Сити, забив в синей футболке 178 гол.