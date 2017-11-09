Полузащитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг не рассматривает вариант с уходом из национальной команды.
Эшли Янг, Getty Images
09 ноября 2017, 07:55
Матч квалификации к чемпионату мира-2014 против сборной Украины является для Янга последним в футболке "трех львов", однако в преддверии ЧМ-2018 Эшли вновь получил вызов в национальную команду.
По словам 32-летнего хавбека, он будет защищать цвета сборной Англии так долго, как только сможет.
"Я доказал, что заслуживаю находиться в составе сборной", — сказал Янг.
"Но на этом я не успокоюсь. Я хочу играть во всех матчах. Каждый английский футболист мечтает попасть на чемпионат мира и выступить там".
"Я никогда не закрывал перед собой дверь в национальную команду. Это честь иметь возможность выходить на поле в футболке сборной Англии".
"Вот почему я не покину ее до тех пор, пока не откажут мои ноги. Я рад вернуться", — заключил Эшли.
Янг может выйти на поле уже 10 ноября в поединке против Германии.