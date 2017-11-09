Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг не рассматривает вариант с уходом из национальной команды.

Матч квалификации к чемпионату мира-2014 против сборной Украины является для Янга последним в футболке "трех львов", однако в преддверии ЧМ-2018 Эшли вновь получил вызов в национальную команду.

По словам 32-летнего хавбека, он будет защищать цвета сборной Англии так долго, как только сможет.

"Я доказал, что заслуживаю находиться в составе сборной", — сказал Янг.

"Но на этом я не успокоюсь. Я хочу играть во всех матчах. Каждый английский футболист мечтает попасть на чемпионат мира и выступить там".

"Я никогда не закрывал перед собой дверь в национальную команду. Это честь иметь возможность выходить на поле в футболке сборной Англии".

"Вот почему я не покину ее до тех пор, пока не откажут мои ноги. Я рад вернуться", — заключил Эшли.

Янг может выйти на поле уже 10 ноября в поединке против Германии.