Англия

"Красные дьяволы" хотят приобрести защитника Барселоны Самуэля Умтити.

Покупка Виктора Линделефа у Бенфики в летнее межсезонье за 30 млн фунтов не решила проблем Юнайтед в защите.

Шведский бек все никак не заиграет на Олд Траффорд и пока не оправдывает возложенных на него ожиданий.

Как сообщает The Mirror, Манчестер Юнайтед собирается укрепить заднюю линию команды уже ближайшей зимой. "Красные дьяволы" рассматривают возможность январского трансфера Самуэля Умтити из Барселоны.

В последнее время ходили слухи о том, что Умтити вскоре продлит действующее соглашение с "сине-гранатовыми". Тем не менее, пока этого не случилось и отступные в контракте Самуэля на данный момент составляют 60 млн евро.

В нынешнем сезоне Умтити сыграл 9 поединков в Ла Лиге.