Англия

Полузащитник Арсенала Джек Уилшир может зимой перебраться в Кристал Пэлас.

В нынешнем сезоне Уилшир не сыграл ни одного матча за Арсенал в Премьер-лиге (2 выхода на замену) и рискует не попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2018. По словам главного тренера сборной, Гарета Саутгейта, Уилшир должен играть за "канониров", чтобы рассчитывать на место в команде.

По информации The Telegraph, тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон хочет видеть в своей команде Уилшира. Они вместе работали в сборной Англии и именно при Ходжсоне Уилшир стал важным игроком "трех львов".

Контракт Уилшира с Арсеналом истекает следующим летом. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны Вест Хэма, Суонси и Бетиса.

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