Англия

Полузащитник Арсенала Джек Уилшир прокомментировал свое решение продолжить выступления в составе Арсенала

После года, проведенного в Борнмуте, в летнее межсезонье хавбек мог покинуть Арсенал, однако принял решение остаться в команде.

С тех пор Джек отыграл всего 2 матча в АПЛ, отметившись в них одной результативной передачей.

По словам Уилшира, он остался в Арсенале, так как главный тренер лондонцев Арсен Венгер пообещал ему, что он будет регулярно выходить на поле.

"Я всегда хотел остаться в Арсенале. Я говорил об этом много раз", — сказал Уилшир.

"У меня великолепные отношения с Венгером. Он заверил меня, что я буду играть".

"В прошлом году мне нужна была игровая практика, я получил ее и вернулся. Теперь я в отличной форме и готов выступать за Арсенал".

Ранее сообщалось, что Арсен Венгер не хочет, чтобы Уилшир покидал команду.