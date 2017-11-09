Полузащитник Арсенала Джек Уилшир прокомментировал свое решение продолжить выступления в составе Арсенала
Джек Уилшир, Getty Images
09 ноября 2017, 14:17
После года, проведенного в Борнмуте, в летнее межсезонье хавбек мог покинуть Арсенал, однако принял решение остаться в команде.
С тех пор Джек отыграл всего 2 матча в АПЛ, отметившись в них одной результативной передачей.
По словам Уилшира, он остался в Арсенале, так как главный тренер лондонцев Арсен Венгер пообещал ему, что он будет регулярно выходить на поле.
"Я всегда хотел остаться в Арсенале. Я говорил об этом много раз", — сказал Уилшир.
"У меня великолепные отношения с Венгером. Он заверил меня, что я буду играть".
"В прошлом году мне нужна была игровая практика, я получил ее и вернулся. Теперь я в отличной форме и готов выступать за Арсенал".
Ранее сообщалось, что Арсен Венгер не хочет, чтобы Уилшир покидал команду.