Англия

Нападающий Габриэль Жезус может в ближайшее время заключить новое соглашение с Ман Сити.

"Горожане" собираются предложить Жезусу новый контракт менее, чем через год после его прихода в клуб, сообщает The Daily Mail. Предполагается, что агент бразильца Кристиано Симоес вылетел в Манчестер для переговоров. Сам Жезус сейчас находится со сборной Бразилии во Франции. Там пентакампеоны сыграют против Японии.

Габриэль перешел в Ман Сити в прошлом январе из Палмейраса за 27 млн фунтов. Бразилец зарабатывает 70 тысяч фунтов в неделю. Теперь Жезусу предложат зарплату в 100 тысяч фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне на счету Жезуса 9 голов в 16 матчах во всех турнирах.

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