Тренер Ливерпуля Юрген Клопп имел предложение от большого английского клуба, но ответил отказом.
Юрген Клопп, getty images
09 ноября 2017, 11:24
Юрген Клопп возглавил Ливерпуль в 2015 году, однако история могла сложиться совсем иначе.
"Почему я выбрал Ливерпуль? Это было правильно", — рассказал Клопп Soccer Laduma в ЮАР.
"У меня было предложение от другого английского клуба с большой историей. Но мне нравится их понимание футбола. Мне не казалось это правильным шагом".
Клопп сумел вернуть Ливерпуль в Лигу чемпионов, а также дойти с "красными" до финалов Лиги Европы и Кубка Лиги. В нынешнем сезоне мерсисайдцы идут 5-ми после 11 туров, отставая на 3 очка от зоны ЛЧ.