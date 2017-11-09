Англия

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп имел предложение от большого английского клуба, но ответил отказом.

Юрген Клопп возглавил Ливерпуль в 2015 году, однако история могла сложиться совсем иначе.

"Почему я выбрал Ливерпуль? Это было правильно", — рассказал Клопп Soccer Laduma в ЮАР.

"У меня было предложение от другого английского клуба с большой историей. Но мне нравится их понимание футбола. Мне не казалось это правильным шагом".

Клопп сумел вернуть Ливерпуль в Лигу чемпионов, а также дойти с "красными" до финалов Лиги Европы и Кубка Лиги. В нынешнем сезоне мерсисайдцы идут 5-ми после 11 туров, отставая на 3 очка от зоны ЛЧ.