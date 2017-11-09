Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп верит в шансы своей команды на чемпионство.

Клоппа попросили оценить ситуацию Ливерпуля в Лиге чемпионов. ч

"В Европе есть два клуба, которые принадлежат целым странам, так что выиграть ЛЧ будет тяжело. Но Ливерпуль может выиграть АПЛ, нужно только немного удачи", — рассказал Клопп Soccer Latuba.

"Беспокоят ли меня какие-то поражения? Есть только одно, от которого я не могу отойти – проигрыш Баварии (1:2) в финале Лиги чемпионов, когда я тренировал Боруссию Д. Тот финал – единственный матч, который я хотел бы переиграть. Но я не живу прошлым. Моя цель – наслаждаться моментами и чтобы в старости мне было чему улыбнуться".

Ливерпуль лидирует в своей группе в Лиге чемпионов, а в чемпионате идет пятым, отставая от четвертого места на три очка.

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