Англия

Экс-защитник "канониров" Ли Диксон очень недоволен нынешними лидерами Арсенала Месутом Озилом и Алексисом Санчесом.

У Сансеса и Озила летом истекают контракты с Арсеналом. Вполне вероятно, что оба покинут клуб в статусе свободных агентов. Несмотря на это, Арсен Венгер продолжает ставить их в основу.

"Санчесу и Озилу следовало бы указать на дверь. Не хотят играть – пусть уходят", — заявил Диксон.

Ли Диксон выступал за Арсенал 14 лет. За это время он выиграл 12 трофеев, среди которых – четыре чемпионства.

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