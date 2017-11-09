Англия

Нападающий Челси Миши Батшуайи покинул расположение сборной Бельгии из-за травмы ноги.

Нападающий Миши Батшуайи не поможет сборной Бельгии в товарищеских матчах против Мексики и Японии из-за травмы.

Батшуайи уже покинул расположение своей национальной команды и вернется на лечение в Челси. Остается неизвестным, какую именно травму получил бельгиец и сколько времени ему понадобится на восстановление.

Потеря Батшуайи определенно станет плохой новостью для Антонио Конте, в распоряжении которого теперь остался всего лишь один нападающий — Альваро Мората.

В текущем сезоне Батшуайи провел за Челси 12 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов, в среднем отличаясь каждые 69 минут.

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