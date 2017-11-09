Англия

Челси провел переговоры с неназванной китайской компанией о возможном коммерческом партнерстве.

По информации некоторых СМИ, Челси встретился с представителями одной из китайских компаний, чтобы договориться о финансировании реконструкции стадиона Стэмфорд Бридж, которая должна завершиться к началу сезона 2021/22.

Тем не менее, как сообщает ESPN со ссылкой на источники в лондонском клубе, Челси всего лишь хочет увеличить свой коммерческий доход и исследует возможность новых партнерских отношений, добавив, что владелец Роман Абрамович не планирует предлагать потенциальным инвесторам акции клуба.

В прошлом месяце новый коммерческий директор Челси Крис Таунсенд рассказал Financial Times, что он стремится удвоить доходы клуба до более чем 650 миллионов фунтов стерлингов, увеличив количество спонсоров с 12 до 30-35.

"В течение следующих 7-10 лет мы хотим сделать Челси четвертым или пятым клубом в Европе по доходам, а не восьмым", — отметил Таунсенд.

"У Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и других клубов от 50 по 70 спонсоров. Мы планируем сосредоточиться на премиум-брендах в гораздо более ограниченном диапазоне категорий".

С тех пор Челси объявил о коммерческом партнерстве с Sony Music, и источники сообщили, что клуб может продать права на имя реконструированного стадиона.

Чемпионы Премьер-лиги также работают над расширением своего профиля на Дальнем Востоке, хотя летом их усилия понесли смущающую неудачу, когда они были вынуждены отправить своего полузащитника Кенеди домой из предсезонного тура по Азии за оскорбительные комментарии о Китае.

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