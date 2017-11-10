Англия

Легенда Челси Фрэнк Лэмпард поддержал главного тренера "синих" Антонио Конте.

"Когда Конте пришел в Челси, этот клуб был на десятом месте в АПЛ. Это был сложный период для клуба", — приводит слова Лэмпарда Daily Mail.

"Он доказал, что превосходный тренер, выиграв в первый же сезон АПЛ и с той же группой футболистов".

"Прошлый победный сезон получился благодаря Конте. В нынешнем стартовали не лучшим образом, а в АПЛ, если вы не выигрываете в каждом матче, люди начинают говорить о вас".

"Те, кто знают Конте, кто близок к Челси, понимают, какой он отличный тренер. Я надеюсь, что он останется, и думаю, что Конте будет более успешным", — считает Лэмпард.

Ранее сообщалось, что Лэмпард может стать техническим директором Челси.

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