"Когда Конте пришел в Челси, этот клуб был на десятом месте в АПЛ. Это был сложный период для клуба", — приводит слова Лэмпарда Daily Mail. 

"Он доказал, что превосходный тренер, выиграв в первый же сезон АПЛ и с той же группой футболистов". 

"Прошлый победный сезон получился благодаря Конте. В нынешнем стартовали не лучшим образом, а в АПЛ, если вы не выигрываете в каждом матче, люди начинают говорить о вас". 

"Те, кто знают Конте, кто близок к Челси, понимают, какой он отличный тренер. Я надеюсь, что он останется, и думаю, что Конте будет более успешным", — считает Лэмпард. 

Ранее сообщалось, что Лэмпард может стать техническим директором Челси. 

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