Англия

Вратарь Сток Сити и сборной Англии Джек Батленд получил новое повреждение.

Находясь в расположении сборной Англии Джек Батленд получил травму, сообщает The Guardian.

По информации источника, 24-летний кипер сломал палец на руке и вернулся в состав Сток Сити.

О сроках возвращения игрока на футбольное поле не сообщается.

В текущем сезоне в АПЛ Батленд провел 11 матчей, дважды сохранив свои ворота "сухими".

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