Вратарь Сток Сити и сборной Англии Джек Батленд получил новое повреждение.
Джек Батленд, Getty Images
10 ноября 2017, 00:59
Находясь в расположении сборной Англии Джек Батленд получил травму, сообщает The Guardian.
По информации источника, 24-летний кипер сломал палец на руке и вернулся в состав Сток Сити.
О сроках возвращения игрока на футбольное поле не сообщается.
В текущем сезоне в АПЛ Батленд провел 11 матчей, дважды сохранив свои ворота "сухими".
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