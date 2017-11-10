Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз рассказал о самом счастливом моменте своей футбольной карьеры.

Легендарный валлиец записал на свой счет множество титулов в футболке МЮ, однако, по его словам, наиболее эмоциональной для него была победа в финале Лиги чемпионов 1999-го года против Баварии (2:1).

На вопрос о самом памятном моменте своей карьеры Гиггз ответил:

"Лучший момент, который я пережил на футбольном поле, случился после финального свистка на Камп Ноу (стадион Барселоны принимал финал ЛЧ-1999 – прим.). Я, в общем-то, заплакал".

"Это был единственный раз, когда я плакал на футбольном поле. Эмоции просто взяли надо мною верх", — сказал Гиггз.

В финале Лиги чемпионов 1999-го года Манчестер Юнайтед был близок к поражению от Баварии, уступая со счетом 0:1. Тем не менее, голы Шерингема на 91-й и Солскьяера на 93-й минуте подарили драматичную победу "красным дьяволам".

Ранее сообщалось, что Гиггз хочет возглавить Лестер или Эвертон.