Полузащитник Челси Эден Азар рассказал, кого считает лучшим игроком чемпионата.
Эден Азар и Кевин де Брюйне, Getty Images
10 ноября 2017, 16:46
По мнению бельгийца, на данный момент лучшим игроком в АПЛ является его соотечественник — хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне.
"Кевин — точно лучший игрок АПЛ прямо сейчас. Лучшая команда чемпионата -Манчестер Сити.
Кевин является важным звеном в системе Хосепа Гвардиолы, и лучшим игроком лучшей команды", — заявил Азар.
В данный момент Азар и Де Брюйне вместе находятся в расположении национальной сборной Бельгии.
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