Англия

Полузащитник Челси Эден Азар рассказал, кого считает лучшим игроком чемпионата.

По мнению бельгийца, на данный момент лучшим игроком в АПЛ является его соотечественник — хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне.

"Кевин — точно лучший игрок АПЛ прямо сейчас. Лучшая команда чемпионата -Манчестер Сити.

Кевин является важным звеном в системе Хосепа Гвардиолы, и лучшим игроком лучшей команды", — заявил Азар.

В данный момент Азар и Де Брюйне вместе находятся в расположении национальной сборной Бельгии.

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