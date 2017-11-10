Голкипер Сток Сити Джек Батленд вылетел на месяц-полтора.
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10 ноября 2017, 17:34
Ранее стало известно, что вратарь Сток Сити получил очередную травму — он сломал палец на руке во время тренировки в сборной Англии.
По информации BBC, на восстановление 24-летнему стражу ворот потребуется около 4-6 недель. Таким образом он рискует остаться вне игры до Boxing Day, и пропустить матчи против Ливерпуля и Тоттенхэма.
Напомним, что это не первая травма Батленда в сборной. В марте 2016 года он повредил голеностоп и пропустил больше года.
В текущем сезоне в АПЛ Батленд провел 11 матчей, дважды сохранив свои ворота "сухими".
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